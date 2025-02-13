Коган объяснил свои слова о том, что девушки должны беременеть после первого секса

Профессор из РАН Коган объяснил свои слова о том, когда должны рожать россиянки

Член-корреспондент РАН, профессор Игорь Коган заявил, что его слова про то, что девушки должны беременеть после первого в жизни секса, были адресованы врачам. Он также отметил, что не пытался никого призвать рожать в 16 лет, сообщает « Подъем ».

Ранее на врачебной конференции мужчина заявил, что девушки начинают вести половую жизнь с 16 лет, а рожают только в 30-32 года. Он считает необходимым сократить временной промежуток между первым сексом и родами.

По словам мужчины, первый половой акт девушки «должен, в идеале, завершиться беременностью». После того, как слова Когана процитировали многие СМИ, он поспешил объяснить свое высказывание.

«Да не имел я в виду в 16, конечно. В 14 лет половая жизнь — плохо, в 15 — плохо, в 16 — плохо. Ну, в 20-21 — это нормально», — сказал профессор.

Коган добавил, что женщинам необходимо задумываться о родах после того, как они начинают жить половой жизнью, а «не в 40». По его словам, шансы родить уменьшаются, чем старше женщина становится.

Он также заявил, что слова на конференции были адресованы в первую очередь врачам, которые «все поняли».