Код или деньги: названы фразы-триггеры для выявления мошенников

Эксперт по кибербезопасности Алексей Раевский заявил, что фразы «скажите код из смс» и «переведите деньги на счет» говорят о том, что вы общаетесь с мошенниками, сообщает aif.ru .

«У мошенников очень много всяких технологий, которые они постоянно придумывают, тестируют и внедряют. Поэтому сегодня они могут быть в разговоре настойчивыми, а завтра уже спокойно общаться», — пояснил специалист.

По его словам, при разговоре они делают выводы, как именно нужно общаться с человеком, поэтому лучше всего, чтобы не стать жертвой, давать минимум информации о себе.

Они могут перезванивать под видом правоохранительных органов и предлагать перевести деньги «на безопасный счет», путают доверчивых людей и придумывают новые и изощренные сценарии обмана.

Ранее заместитель директора по трансферу технологий Центра компетенций НТИ «Технологии хранения и анализа больших данных» Тимофей Воронин заявил, что в разговорах с аферистами крайне рискованно использовать утвердительные или отрицательные ответы, например, «ага», «нет» или «ладно».