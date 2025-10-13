Ко Дню отца в Подмосковье запустили семейный флешмоб «Мой папа — пример и опора!»

В преддверии Дня отца, который пройдет 19 октября, Фонд Андрея Первозванного при поддержке народного художника Российской Федерации, Академика Российской академии художеств, профессора кафедры рисунка и живописи Российского государственного университета им. А.Н. Косыгина, декана факультета культуры и искусства Ульяновского государственного университета Никаса Сафронова запускает большой семейный флешмоб и приглашает всех к участию, сообщает пресс-служба фонда.

Для участия в флешмобе необходимо опубликовать фото или видео с поздравлениями и рассказом о папе, возможно, кто-то вспомнит смешной или вдохновляющий случай из жизни или нарисует папин портрет.

Чтобы принять участие в семейном флешмобе нужно:

с 13 по 19 октября выложить на своей странице в ВК фотографию, видео или рисунок, посвященные папе;

отметить пост хештегами #деньотца2024 и#ФондАндреяПервозванного;

быть подписанным на страницы фонда Андрея Первозванного и БФ « Протек »;

открыть свой профиль.

Также флешмоб проведет розыгрыш призов. Случайным выбором будут определены 10 участников, которым повезет в этот день. Они получат подарки от партнера флешмоба БФ «Протек» и сертификаты Ozon от фонда Андрея Первозванного.

Информация об итогах розыгрыша призов будет размещена 24 октября на сайте и странице ВК.

