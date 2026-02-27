Книгу писателя Виктора Пелевина запретили в Белоруссии из-за угрозы нацинтересам

сегодня в 14:51

Книгу писателя Виктора Пелевина «Лампа Мафусаила, или Крайняя битва чекистов с масонами» добавили в перечень изданий с информационными материалами, которые могут нанести вред национальным интересам государства в Белоруссии. Такое решение приняло министерство информации республики, сообщает ТАСС .

В списке таких книг содержится 241 издание.

Под запрет попало произведение Пелевина «Лампа Мафусаила, или Крайняя битва чекистов с масонами». Оно стало 14-м по счету романом Пелевина. Книгу начали продавать в 2016 году.

Ранее московского рэпера Ивана Ларина (Особова) оштрафовали за числа «1312» и «1488» (цифры фигурируют в перечне экстремистских материалов) в личных социальных сетях. Первое — зашифрованная аббревиатура «All Cops Are Bastards» (аббревиатура фигурирует в перечне экстремистских материалов). «1488» — кодовый лозунг националистов.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.