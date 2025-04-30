КМЗ оборудует скоростными лифтами объекты ОЭЗ «Технополис Москва»

Карачаровский механический завод поставит скоростные пассажирские лифты собственного производства для объектов особой экономической зоны «Технополис Москва». Об этом сообщил министр правительства города, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Анатолий Гарбузов.

«Московские лифтостроители успешно работают над собственными решениями, в том числе в сегменте скоростного лифтового оборудования. В административном корпусе площадки „Печатники“ ОЭЗ „Технополис Москва“ установят пассажирские подъемные машины, работающие со скоростью до 4 м/с», — отметил Гарбузов.

Он добавил, что данное оборудование, отличающееся высокими техническими показателями, спроектировано и изготовлено на Карачаровском механическом заводе.

Скоростные лифты предназначены для эксплуатации в многоэтажных зданиях. В рамках проекта ОЭЗ «Технополис Москва» будет установлено 14 лифтов со скоростью движения 2,5 м/с, рассчитанных на более чем 20 этажей, а также 4 подъемные машины со скоростью 4 м/с, способные обслуживать до 30 этажей.

По словам генерального директора Карачаровского механического завода Дмитрия Сидельковского, при создании скоростных лифтов инженеры КМЗ применили ряд уникальных технических решений.

«Так, кабина спроектирована с учетом аэродинамических особенностей работы скоростных лифтов, специальные обтекатели минимизируют сопротивление при движении воздуха, а лифтовые направляющие в шахте предусмотрены наивысшей степени точности. Это в том числе способствует обеспечению более плавного и бесшумного хода при повышенной скорости», — сказал Сидельковский.

Грузоподъемность лифтов составляет 1 275 кг, что позволяет одновременно перевозить до 17 человек. Конструкция подъемных механизмов учитывает потребности людей с ограниченными возможностями: кабина оборудована расширенным дверным проемом, удобными поручнями с обеих сторон, тактильными кнопками Брайля на панели управления и речевым информатором.