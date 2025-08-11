Ключевской вулкан выбросил 9-километровый столб пепла

На Камчатке зафиксирован мощный выброс пепла из кратера Ключевского вулкана. По данным KVERT, пепловый столб достиг высоты 9 километров, а шлейф протянулся на 280 км в восточно-юго-восточном направлении, сообщает РИА Новости .

В регионе установлен красный (наивысший) уровень опасности для авиации.

Пепловое облако движется в сторону Тихого океана, что представляет угрозу для местных и международных авиамаршрутов.

Ключевской вулкан (высота 4750 м), расположенный в 30 км от посёлка Ключи, проявляет повышенную активность с 31 июля. Текущее извержение началось после сильного землетрясения 30 июля и продолжает наращивать интенсивность.

Специалисты института вулканологии ведут постоянный мониторинг ситуации. Жителям близлежащих населённых пунктов рекомендовано иметь средства индивидуальной защиты органов дыхания на случай изменения направления ветра.