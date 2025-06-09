Клишас заявил о начале денацификации Днепропетровской области

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Глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас в Telegram-канале заявил, что началась денацификация Днепропетровской области.

«Активная фаза денацификации Днепропетровской области началась», — подчеркнул он.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал наступление российской армии в Днепропетровской области. По его словам, Украину предупреждали о таких последствиях.

По словам Медведева, Киев отказывался признавать «реалии войны на переговорах». Теперь Украина «получает новые реалии на земле».