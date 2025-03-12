Клишас: Матвиенко не предлагала запрещать студентам поступать в вузы столиц

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко не предлагала лишить абитуриентов из других регионов РФ права поступать в вузы столиц других регионов — Москву, Санкт-Петербург, Казань. Об этом в своем Telegram-канале написал сенатор Андрей Клишас.

Он призвал не создавать сенсацию там, где она отсутствует. На заседании Совфеда обсуждалось то, насколько эффективна нынешняя система приема в университеты.

Ранее Матвиенко предложила в течение пяти лет уменьшить наборы в университеты. Вузы должны набирать столько студентов, сколько нужно подготовить в рамках специальности.

«По нужным набирать столько, сколько нужно по нужным специальностям, и не более того. Остальные пусть учатся у себя дома», — сказала Матвиенко.