Клименко рассказал, когда в России заблокируют YouTube

Видеоплатформа YouTube, скорее всего, перестанет работать в России через три-пять месяцев. Об этом в интервью « Аргументам и Фактам » рассказал председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.

«Судя по нынешней реакции людей, YouTube вот так вот повисит три-пять месяцев и потом будет заблокирован», — сказал он.

Клименко отметил, что власти сейчас оценивают последствия замедления скорости видеохостинга. Если окажется, что РФ справляется без площадки, то блокировки не избежать.

При этом в беседе с «Парламентской газетой» Клименко сказал, что это гипотетический прогноз, хоть и небезосновательный. Точных данных о том, заблокируют ли YouTube и когда это произойдет, у него нет.

Ранее Роскомнадзор потребовал от провайдеров прекратить попытки ускорить видеоплатформу. Им нельзя искажать или фрагментировать трафик.