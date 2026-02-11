Клименко призвал Дурова начать сотрудничество с Россией для сохранения Telegram

Председатель совета фонда развития цифровой экономики, бывший советник президента РФ по интернету Герман Клименко заявил, что Павлу Дурову следует начать сотрудничать с российскими властями и открыть представительство Telegram в стране, чтобы сохранить работу мессенджера, сообщает NEWS.ru .

Клименко отметил, что у Дурова не возникнет проблем, если он согласится на сотрудничество с Россией. По мнению Клименко, Дурову необходимо официально взаимодействовать с Роскомнадзором и выполнять требования ведомства.

«Сейчас Павел должен сказать: „Ну, ладно, вы добили меня, я становлюсь как все“. И у него сразу все станет хорошо. Я думаю, что Россия для него очень важна», — пояснил Клименко.

Он добавил, что если Telegram начнет предоставлять российским властям данные о переписках террористов и других преступников, большинство пользователей не заметит изменений. По словам Клименко, такой шаг поддержат и инвесторы мессенджера. Однако он подчеркнул, что Дуров всегда действовал осторожно и проявлял гибкость в сложных ситуациях.

Ранее Роскомнадзор сообщил о начале замедления работы Telegram в России из-за нарушений законодательства в сфере персональных данных и противодействия экстремизму. В ведомстве заявили о готовности сотрудничать с интернет-ресурсами, соблюдающими российские законы.

