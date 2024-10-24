Климатологи предупредили лидеров стран Северной Европы о неминуемом катаклизме

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Группа ведущих климатологов планеты направили лидерам стран Северной Европы открытое письмо, в котором предупредили о неминуемой катастрофе из-за коллапса ключевых течений Атлантического океана, сообщает РИА Новости .

Они призвали немедленно предпринять меры и заявили, что риски ослабления циркуляции течений ранее были сильно недооценены.

Атлантическая меридиональная опрокидывающая циркуляция (АМОС) включает Гольфстрим и переносит тепло в Северное полушарие, имея огромное значение в климатической системе Земли. Замедление течения АМОС в результате глобального потепления грозит погружением климата планеты в хаос.

По словам климатологов, такое изменение циркуляции океана имело бы разрушительные и необратимые последствия. В первую очередь это касается стран Северной Европы.