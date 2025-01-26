Климатолог заявил, что зимы в России за 50 лет потеплели примерно на 3 градуса

Климатолог Кокорин: зимы в РФ за 50 лет потеплели примерно на 3 градуса

Эксперт по вопросам климата фонда «Природа и люди» Алексей Кокорин заявил, что за последние 50 лет средняя температура зимой на территории России увеличилась примерно на 3 градуса, сообщает РИА Новости .

«Росгидромет рассчитывает тренд с 1976 года. <…> Именно с этого периода можно начинать отсчет антропогенного воздействия. И эта цифра — примерно плюс 3 градуса по всей РФ», — сказал Кокорин.

При этом климатолог добавил, что в Арктике средняя температура зимой выросла немного больше, а на юге России — несколько меньше.

Ранее главный специалист «ИА Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала, к акая погода ждет Москву в феврале, выпадет ли снег в последний месяц зимы и придет ли в российскую столицу ранняя весна.