Климатолог предупредил о последствиях повышения температуры и таяния ледников в Арктике

Заведующий лабораторией Института океанологии РАН, климатолог Сергей Гулев рассказал о ключевых вызовах, с которыми сталкивается мировое сообщество из-за глобального потепления. Он также отметил, что России угрожает таяние вечной мерзлоты, сообщает «ФедералПресс» .

По словам эксперта, даже незначительный рост средней температуры на 1,1-1,5 градуса способен оказать серьезное воздействие на климатическую систему Земли. В первую очередь это проявляется в стремительном таянии морских льдов в Арктике — за последние 30-35 лет их объем сократился практически на 40% в летний период.

Кроме того, потепление океана и таяние континентальных ледников приводит к повышению уровня Мирового океана. По данным Гулева, уровень воды в настоящее время поднимается на 3 миллиметра ежегодно, что является колоссальной угрозой для низко расположенных островов Индийского и Тихого океанов.

Не менее серьезные последствия глобальное потепление несет и для России — климатолог предупредил о рисках, связанных с деградацией вечной мерзлоты. Сезонное протаивание грунта уже оказывает негативное влияние на инфраструктуру, построенную на основе ее устойчивости.

Также ученый отметил, что изменение климата приводит к росту числа и интенсивности экстремальных погодных явлений по всему миру — от сильных ливней до продолжительных засух. Это серьезный вызов для всего человечества, резюмировал Гулев.