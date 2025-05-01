Климатолог: грозы и ураганы обрушатся на Москву этим летом

Климатолог ФГБУ «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» Николай Терешонок заявил, что текущим летом в российскую столицу вновь вернутся ураганы и грозы, сообщает АГН «Москва» .

«Количество опасных явлений растет из-за изменения климата, особенно они наблюдаются в июле», — сказал Терешонок.

Климатолог добавил, что в июле в Москве, как правило, наблюдаются ураганы, грозы и проливные дожди. И этот год не станет исключением.

Апрель текущего года запомнится жителям столичного региона крайне переменчивой погодой и целым рядом температурных аномалий. Какой будет погода в мае 2025 года в Москве и Подмосковье, читайте в материале РИАМО.