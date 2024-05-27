Клены высадили на «Аллее памяти» в Балашихе в честь героев военной спецоперации

На «Аллее памяти» в подмосковной Балашихе председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов и глава Балашихи Сергей Юров вместе с женами и родственниками погибших военнослужащих СВО высадили клены, сообщает пресс-служба министерства территориальной политики Подмосковья.

В мероприятии также участвовали начальник центра специального назначения «Витязь» Росгвардии, Герой России, участник СВО, полковник Александр Белоглазов, депутаты, руководители промышленных, силовых и социальных структур округа.

Год назад на проспекте Ленина впервые были высажены 39 кленов в память о жителях округа, погибших при выполнении воинского долга в ходе СВО. В этом году тут появились еще несколько деревьев. Каждому присвоили имя погибшего бойца.

Сергей Юров высадил клены вместе с женой и двумя сыновьями участника СВО Левона Газарянца. Он погиб 9 октября 2023 года. Посмертно награжден орденом Мужества.

«Сегодня тысячи наших военнослужащих, добровольцев, мобилизованных на линии боевого соприкосновения делают все для того, чтобы отстоять наше с вами право на мирное существование, наше с вами право на независимость. Ребята не жалеют себя, жертвуют здоровьем, а иногда и жизнью. Сегодня самая главная задача — сделать все для того, чтобы увековечить память наших героев. Мы открываем мемориальные доски на домах, где жили участники СВО. В наших школах открыты парты героев. Улицы Балашихи носят имена ребят. В прошлом году здесь, на проспекте Ленина, мы заложили «Аллею Памяти». Сегодня, к сожалению, количество этих деревьев станет больше. Мы сделаем все, чтобы никогда не забыть имена наших Героев. Вечная им память», — сказал Юров.

В Балашихе уже приступили к проектированию сквера-мемориала с фамилиями павших бойцов. Планируется, что он появится на проспекте Ленина рядом с Вечным огнем в 2025 году.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, семьям участников СВО помогают волонтеры. Так как кроме различных мер поддержки (бесплатное питание, запись в секцию, школу, детсад, а еще выплат, получения удостоверения ветерана боевых действий), есть то, что не регламентируется нормативно-правовыми актами.

«Это берут на себя наши волонтеры и главы — например, отправить ребенка на дополнительное обследование. За каждой семьей у нас закреплены помощники, которые стараются решать все возникающие вопросы», — пояснил глава региона.