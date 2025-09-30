Китаянка признала обвинения в «крупнейшем в мире» мошенничестве с криптовалютой

Гражданка Китая признала вину в мошенничестве с криптовалютой, которое в Великобритании признали крупнейшим в мире, сообщает издание The Guardian .

С 2014 по 2017 год 45-летняя китаянка Чжиминь Цянь организовала на родине мошенническую группировку, жертвами которой стали 128 тыс. человек.

В 2017 году Чжиминь Цянь по поддельному паспорту въехала в Великобританию. Спустя год она попыталась легализовать незаконно полученные средства с помощью покупки недвижимости. В 2018 году британские власти провели обыск в ее особняке в Хэмпстеде, в ходе которого были изъяты устройства, содержащие 61 тыс. биткоинов на 6,7 млрд долларов.

Британские правоохранительные органы считают, что это крупнейшая в мире единовременная конфискация криптовалюты. Накануне китаянка признала вину в приобретении цифровой валюты, которая была связана с преступной деятельностью. В настоящее время женщина ожидает вынесения приговора.

Ранее стало известно, что в деловом центре «Москва Сити» три недели продолжаются рейды силовиков, которые изымают оборудование и миллионы долларов из криптообменников.

