Китай успешно запустил спутник с острова Хайнань

23 октября Китай произвел запуск в космос прототипа телекоммуникационного спутника. Тяжелая ракета-носитель «Чанчжэн-5» («Великий поход-5») успешно доставила на орбиту перспективный спутник связи под номером 20, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на People’s Daily.