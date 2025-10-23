Китай успешно запустил спутник с острова Хайнань
23 октября Китай произвел запуск в космос прототипа телекоммуникационного спутника. Тяжелая ракета-носитель «Чанчжэн-5» («Великий поход-5») успешно доставила на орбиту перспективный спутник связи под номером 20, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на People’s Daily.
Старт ракеты был произведен с космодрома Вэньчан, расположенного на острове Хайнань.
Спутник успешно достиг предназначенной орбиты. Специалисты внимательно следят за его полетом.
Данный экспериментальный аппарат предназначен для отработки технологии многополосной высокоскоростной спутниковой связи.
