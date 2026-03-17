Китаец восемь лет проходил с 12-сантиметровой железной палочкой в горле

Ван обратился в больницу из-за сильной боли в горле. Обследование показало, что в его глотке застряла 12-сантиметровая палочка. Выяснилось, она находилась там уже 8 лет. Мужчина признался, что знал о ее присутствии, но откладывал операцию из-за страха. При этом палочка не препятствовала дыханию.

Сразу после инцидента он направился в больницу, чтобы просто облегчить дискомфорт препаратами, но не стал удалять палочку и проходил с ней много лет. Ван часто употреблял алкоголь, что, по его мнению, было причиной дискомфорта в горле. Однажды китаец проснулся от резкой боли, а позже не смог глотать.

Только после этого мужчина снова обратился в больницу. Специалисты установили, что инородное тело застряло в задней части глотки. При этом палочка не привела к кровотечению или значительному отеку. Врачи успешно извлекли ее через небольшой надрез в горле.

Ранее стало известно, что живот 41‑летней жительницы Хабаровска начал гнить из-за забытого внутри бинта после операции. Пострадавшая готовится исправлять ошибки хирургов.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.