Китаец Вэй Чжао рассказал, как жители КНР отвергли русскую еду

При всей любви китайцев к России, ее национальная кухня не пользуется популярностью в КНР. 57-летний китаец Вэй Чжао рассказал, после учебы в Санкт-Петербурге он вернулся на родину и открыл сеть ресторанов с русской едой. Поначалу они пользовались популярностью, но потом бизнес пошел на спад, и в итоге заведения закрылись, сообщает aif.ru .

«Я не особенно понимаю, что случилось. Я обожаю русскую еду, и мне казалось, китайцы убили бы за борщ. Но выяснилось, жителям моей страны ваши супы и салаты жестко не заходят. Поразительный факт — тем более, продукты из РФ сейчас страшно популярны в КНР, в магазинах за шоколадом, мороженым и маринованными огурцами очереди», — сказал Чжао.

Бывший торговый представитель фирмы из КНР в Москве Ван Минву рассказал, что в течение последних лет в Шеньчжэне открылись несколько магазинов с русской едой, но продают там фейки — продукты, похожие внешне, но отличающиеся по вкусу. По его словам, граждане Ближнего Востока, например, узбеки, открывают кафе и выдают свою кухню за русскую. В ассортименте таких заведений есть плов, самса и лагман, но нет пельменей и салата «Мимоза», которые как раз являются русскими блюдами.

Бизнесмен Цзян Конг отметил, что в прошлом российские продукты можно было купить в Китае только в приграничных городах, но в настоящее время ситуация изменилась. Поставки еды в КНР уже достигают суммы 11,4 млрд долларов в год, но она все равно не пользуется популярностью.

«Лично меня поражает, что я могу съесть в любой стране мира (даже в деревне на западе Руанды) китайские блюда, найти японские суши, отведать американские бургеры, заказать индийское карри, взять с собой арабскую шаурму/турецкий донер-кебаб. Зато русской кухни днем с огнем не найдешь. Поразительно, но мы не стремимся открывать сети кафе с оливье и борщом даже в бывших советских республиках, чего уж там Китай-то тогда», — добавил бизнесмен.