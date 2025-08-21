Киркоров рухнул на сцене из-за диабета

сегодня в 22:22

Киркоров продолжил выступление после падения на сцене в Казани

Филипп Киркоров упал со ступенек во время выступления на фестивале «Новая волна» в Казани, сообщает Mash .

Артист не прекратил концерт, продолжив выступление после падения.

Как сообщают источники, певец жалуется на слабость, сильную жажду и «ватные ноги» — классические симптомы диабета.

Заболевание у Киркорова диагностировали в апреле после несчастного случая на концерте: артист получил ожоги от фейерверка, но раны долго не заживали. Медики, обследовавшие певца, назначили ему инсулинотерапию — теперь артисту ежедневно колют инсулин.

Несмотря на болезнь, Киркоров продолжает активную гастрольную деятельность.