Киркоров рухнул на сцене из-за диабета
Киркоров продолжил выступление после падения на сцене в Казани
Филипп Киркоров упал со ступенек во время выступления на фестивале «Новая волна» в Казани, сообщает Mash.
Артист не прекратил концерт, продолжив выступление после падения.
Как сообщают источники, певец жалуется на слабость, сильную жажду и «ватные ноги» — классические симптомы диабета.
Заболевание у Киркорова диагностировали в апреле после несчастного случая на концерте: артист получил ожоги от фейерверка, но раны долго не заживали. Медики, обследовавшие певца, назначили ему инсулинотерапию — теперь артисту ежедневно колют инсулин.
Несмотря на болезнь, Киркоров продолжает активную гастрольную деятельность.