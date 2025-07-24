Кинологи назвали 5 ошибок при домашней дрессировке собак

В России большое количество людей содержат собак разных пород. При этом каждый добросовестный собаковод мечтает стать лучшим хозяином для своего питомца. Чтобы животному жилось хорошо и ничего не угрожало его здоровью и жизни, собаководы должны не допускать пять ошибок. Об этом в разговоре с РИАМО рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

«Есть действия, которые ни при каких обстоятельствах не допустимы. Но бывает, что и чрезмерная забота становится нашим главным врагом. В воспитании собаки главное — придерживаться золотой середины. Не слишком очеловечивать животное, но при этом всегда строго соблюдать основные правила собаковода», — отметил Голубев.

Перекармливание и неправильное питание

Чаще всего самую распространенную ошибку допускают пенсионеры или начинающие собаководы. Если один раз питомец смог выпросить лакомство, скорее всего, он будет делать это снова и снова. Человек меж тем опасается, что этот жалостливый взгляд — сигнал голодания, и стремится дать еды побольше, а то и вовсе подкормить со стола.

По словам Голубева, хозяин должен четко понимать дневную норму своей собаки, в зависимости от ее возраста и состояния здоровья, и не превышать ее. Ожирение — одна из основных причин, которая сокращает продолжительность жизни животного.

Непоследовательные дрессировки

В любом воспитании должна быть система. Чтобы собака развивалась правильно, лучше не нарушать систему.

«Если вы четко решили обучить питомца команде или, например, приучить его к собственному спальному месту, не отходите от плана. Если сегодня вы запрещаете собаке прыгать на кровать, а завтра все-таки сдаетесь и разрешаете, то такое обучение будет неэффективным. Впредь питомец будет знать: если он очень попросит, то хозяин согласится. В обучении командам это также важно — чтобы у собаки не возникало путаницы, за какие действия ее хвалят, за какие — нет», — рассказал специалист.

Игнорирование природы собаки

Голубев подчеркнул, что одной из самых серьезных ошибок является очеловечивание животного. Многие хозяева привыкли судить действия животных по своим меркам.

«Например, обнюхивание столбов, поп чужих собак или валяние в дурных отходах кажется чем-то ужасным и недопустимым. Собаковод ругает и одергивает питомца, а тот не понимает, что сделал не так, — ведь в его природе это вполне естественное занятие. Человеку стоит быть готовым к тому, что в мире собак все устроено несколько иначе, и по-другому взглянуть на многие кажущиеся нам странными вещи», — пояснил кинолог.

Прогулки без поводка или самовыгул

До сих многие собаководы уверены, что прогулки без поводка идут на пользу собаке, и приучают их к этому с раннего возраста. Дело не в послушании, а в элементарной безопасности. По словам Голубева, человек никогда не сможет предугадать, чем обернется такая прогулка. Даже самый послушный питомец может внезапно сорваться и, скажем, убежать за белкой.

«Либо на вашу собаку может внезапно напасть агрессивная особь. Поводок — это ваша безопасность. Резвиться без него животное может лишь на закрытой территории. О самовыгуле и говорить нечего — ни при каких обстоятельствах вы не должны отпускать своего питомца одного на улицу или даже балкон», — рассказал Голубев.

Вязка «для здоровья»

Голубев отметил, что еще одной ошибкой является убеждение, что каждой самке хотя бы раз за жизнь нужно родить щенков. на самом деле это миф. Вязка — это серьезный процесс, который должен проходить строго в рамках племенной работы. Ее цель — сохранение природных качеств той или иной породы. Во всех остальных случаях вязка не приносит собаке никакой пользы, более того, частые роды истощают питомца. Отсутствие подобного опыта не приносит животным никакого морального страдания. Человек без нужных знаний и должного образования не имеет права заниматься разведением.

«Приобретая собаку, ориентируйтесь прежде всего на то, что в вашем доме как будто появился ребенок. Как в таком случае вы соблюдали бы безопасность и следили за его здоровьем? Аналогично в случае питомца — вы ответственны за его качество жизни. Главный принцип хозяина — любить, но не навредить», — заключил специалист.