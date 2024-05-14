Кинологи и их напарники покажут свои умения на чемпионате в Подмосковье

С 20 по 24 мая в Одинцовском городском округе состоится чемпионат Федеральной службы исполнения наказаний России по многоборью кинологов. Мероприятие пройдет в парк-отеле «Горизонт».

Пять дней кинологи будут бороться за звание лучшего в своей профессии. В конкурсе будут участвовать более 200 сотрудников уголовно-исполнительной системы из 53 регионов России. С ними покажут свои навыки около 160 собак.

Конкурс пройдет по 3 дисциплинам: «Розыскной профиль», «Поиск и обнаружение наркотических средств», «Поиск и обнаружение взрывчатых веществ». Кинологи с собаками выполнят специальные упражнения — задержание, конвоирование преступников, охрану и преодоление полосы препятствий. Животным предстоит по запаху найти запрещенные предметы и вместе с кинологами отыскать человека в грузовом транспорте.

Итоги соревнований подведут 24 мая. В этот же день состоятся торжественная церемония награждения победителей и закрытие чемпионата.

Место проведения чемпионата: деревня Ястребки в Одинцовском городском округе, парк-отель «Горизонт». На автомобиле можно проехать по Можайскому шоссе, на 39 км нужно повернуть направо и проехать еще 10 км. Также можно добраться на электропоезде с Белорусского вокзала до станции Галицыно, а потом на маршрутке № 67 до остановки «ВТО».