Порой собака не подает никаких сигналов, по которым можно понять, что ее что-то беспокоит. Но есть явные признаки плохого самочувствия, один из которых — тошнота, сообщил РИАМО президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

«Если собаку стошнило — это может быть сигналом серьезного отравления. В некоторых случаях у вас нет времени на размышления, и действовать необходимо молниеносно. Только быстрые и грамотные действия хозяина могут спасти жизнь любимцу. Именно поэтому не стоит легкомысленно относиться к этому симптому, важно быстро помочь собаке», — предупредил Голубев.

По его словам, есть случаи, когда тошнота и рвота вызваны физиологическими процессами. В таком случае, как правило, это не является симптомом заболевания, а неприятное самочувствие собаки будет носить разовый характер. Если питомца укачало, он наелся травы, перевозбудился от тренировок или стресса, переел или собака бремена и у нее токсикоз, разовая тошнота и рвота, скорее всего, не представляют угрозы здоровью любимца.

«Для физиологической рвоты характерны, как правило, единичные случаи либо нечастые многоразовые. Проходит это состояние за один, максимум два дня. Но понять точную причину и установить диагноз может только ветеринарный врач», — сказал специалист.

Как отметил кинолог, если питомец отравился при поедании или слизывании отравленной приманки во время прогулки, без экстренной ветпомощи гибель собаки неизбежна. При отравлении животное может начать тошнить, тогда можно наблюдать шаткую походку, потерю координации, судороги. Жизнь собаки в этот момент будет зависеть только от быстрых и грамотных действий хозяина.

Он добавил, что тошнота и рвота могут быть и симптомами различных заболеваний. В этом случае тошнота не пройдет самостоятельно. Например, причинами тошноты и рвоты могут быть: заражение гельминтами, новообразования в органах ЖКТ, проблемы с печенью и поджелудочной железой, вирусные и бактериальные инфекционные заболевания, болезни нервной системы (например, нарушения вестибулярного аппарата), сильная интоксикация или тепловой удар.

Голубев уточнил, что это только малая часть причин плохого самочувствия любимца. Разобраться в истинных факторах, вызывающих тошноту и рвоту, порой не может даже самый опытный собаковод.

«Именно поэтому очень важно при первых признаках плохого самочувствия любимца обращаться к ветеринарным специалистам, которые смогут поставить верный диагноз и помочь собаке. Помните, самолечение может привести к трагическим последствиям», — заключил кинолог.