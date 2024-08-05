Кинолог Голубев: летом собаки могут отказываться от еды из-за жары

Жаркая погода влияет на снижение активности собаки. Некоторые владельцы бьют тревогу, если питомец отказывается от пищи, но на самом деле в жару это нормальная реакция организма, сообщил РИАМО президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

«Летом собаки могут меньше двигаться из-за жары и даже отказываться от приема пищи. Некоторые владельцы даже урезают рацион любимца, думая, что собака может поправиться из-за низкой активности. Но на самом деле корректировать питание самостоятельно не нужно. Как правило, питомцы не набирают лишние килограммы летом. Если вы все же хотите изменить рацион, лучше это делать после консультации с ветеринарным врачом», — сказал Голубев.

Он уточнил, что в жару питомец может становиться медлительнее и предпочтет оставаться в тени на прогулке, чем бегать за мячом. Кроме того, некоторые владельцы вынуждено уменьшают время выгула из-за жаркой погоды и риска получить тепловой удар. Все животные разные: кто-то будет чаще подходить к миске, находясь дома, а кто-то может даже отказываться от приема пищи. Собака может начать больше пить, именно поэтому следует всегда проверять наличие свежей воды в миске.

По его словам, важно понимать, что, принимая самостоятельное решение о смене рациона, хозяин может навредить любимцу. До сокращения рациона необходимо проконсультироваться с ветеринаром.

Кинолог подчеркнул, что для собаки нормально отказываться от еды лето. При этом можно кормить питомца ранним утром и поздним вечером, когда еще нет активной жары. Если собака отказывается от пищи, то не стоит насильно заставлять ее есть. Владелец может на время сократить кормление до 1 раза в день и следить за самочувствием любимца. Одноразовое питание также поможет возбудить аппетит: поев один раз за день, к следующему кормлению собака успеет проголодаться.

«Очень важно убирать недоеденные консервы в холодильник: в жаркую погоду еда легко портится, такой пищей может отравиться любимец. Не забывайте менять воду, у собаки всегда должен быть доступ к чистой питьевой воде. Если питомец мало пьет, вы можете добавлять в сухой корм или консервы немного воды, так она будет получать воду из еды», — предупредил собеседник.

Как рассказал специалист, некоторые собаководы предлагают питомцу лакомства, если он отказываются от еды. Он такая пища не содержат минеральные и полезные вещества. Их объем не должен составлять более 10% суточного рациона собаки.