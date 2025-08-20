Кинокритик высмеял ремейк на «Приключения Шурика»

На российском телевидении готовится премьера очередного ремейка — на советскую кинокартину «Приключения Шурика». «Общественная служба новостей» узнала у эксперта, какой может получиться новая версия отечественной классики.

По мнению кинокритика Давида Шнейдерова, никакого оптимизма в ожидании ремейков он не испытывает.

«Да мы все видели эти пародии от ТНТ на „Бриллиантовую руку“, „Иронию судьбы“ и другие проекты из прошлого. А теперь нам предлагают очередной кошмар — о приключениях Шурика. И кажется мне, что ничем интересным это не завершится», — поделился эксперт.

Кинокритик заметил, что абсолютно все попытки современных режиссеров переснять старые и всеми любимые кинокартины априори обречены на провал.