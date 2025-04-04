Кинокритик Екатерина Барабаш и стример JesusAVGN признаны иноагентами в РФ

Министерство юстиции РФ внесло в реестр иностранных агентов кинокритика Екатерину Барабаш*, блогера Алексея Губанова* (стример JesusAVGN), журналиста и деятеля культуры Алексея Лушникова*, музыканта Святослава Толстого* (Славу) и издание «Гласная»*, сообщается на сайте ведомства.

Согласно данным Минюста, иноагенты распространяли недостоверную информацию о политике российских властей и Вооруженных силах РФ, а также критиковали специальную военную операцию.

Кроме того, Барабаш* участвовала в создании и распространении материалов иноагентов и взаимодействовала с иностранными СМИ. Губанову* и Толстому* вменили распространение такого контента, а Лушникову* — его создание.

Ранее Минюст России признал иностранным агентом спортивного комментатора Александра Шмурнова*, который после начала СВО проживает за пределами страны.

*Признаны иноагентами в России.