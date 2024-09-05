Киевские подпольщики заявили о себе

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Надпись «Za правду!» появилась на улице Киева, пишет РИА Новости со ссылкой на источник в пророссийском подполье.

Наши товарищи из Киева заявляют о себе: мы — есть! В Киеве — по адресу улица Гоголя, 7, — появилась надпись: «Zа правду!» на фоне российского флага», — сказано в сообщении агентства.

В подполье отметили, что пророссийские организации существуют в каждом украинском городе.

Ранее подпольщики сообщали о результатах ударов российских военных по позициям ВСУ, в частности, о ракетной атаке на Полтаву.