Кэндис Оуэнс поддержала возможную кандидатуру Такера Карлсона

Американская журналистка Кэндис Оуэнс заявила, что готова поддержать на выборах президента США кандидата уровня Такера Карлсона. Об этом она сообщила в интервью ведущему Рику Санчесу, сообщает RT .

Кэндис Оуэнс в интервью RT заявила, что с готовностью проголосовала бы за кандидата вроде журналиста Такера Карлсона на выборах президента США.

При этом сама Оуэнс подчеркнула, что не планирует участвовать в выборах и не хочет занимать государственные должности. Говоря о президентстве, она в шутку допустила, что могла бы стать диктатором.

«Потому что не хочу иметь дела с конгрессом, лоббистами и тому подобным. Не хочу иметь дела с Линдси Грэмом*, призывающим к очередной войне. У меня всё будет так: «Вот это мы делаем, а вот этого делать не будем», — сказала она ведущему RT Рику Санчесу.

Линдси Грэма связывают с лоббистами интересов военно-промышленного комплекса США, из-за которых страна начинает войны.

* Внесён Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.

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