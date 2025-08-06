Грустно, но вкусно: каждый третий россиянин стесняется есть роллы в одиночестве

Россияне нередко заказывают суши и роллы исключительно для себя. Около 50% клиентов отдают предпочтение крупным наборам, но из-за стеснения просят положить в заказ больше палочек, чем им действительно требуется, сообщили РИАМО в пресс-службе международной сети доставки суши и роллов «Ёбидоёби».

В опросе участвовали более 1,9 тыс. человек старше 18 лет из всех городов России. Так, более 90% россиян не ждут особого случая или встречи с друзьями, чтобы насладиться роллами. Они предпочитают есть их в одиночестве. 48% респондентов выбирает большие наборы роллов, 37% — маленькие, а 15% — стандартные порции из 6–8 штук.

При этом 37% респондентов, заказывающих большое количество палочек, испытывают неловкость и просят положить в заказ 2-3 набора. Таким образом они создают видимость того, что набор будет съеден большой компанией. Еще 35% россиян не переживают о том, что подумает сборщик, и добавляют один набор палочек. Остальные 28% не нуждаются в палочках и предпочитают есть с помощью вилки.

Пик продаж «одиноких» сетов приходится на вечер. Количество чеков начинает увеличиваться в 15-16 часов (+7-9%) и достигает максимума (+11-12%) в 20-21 час. Такая тенденция характерная для всех российских регионов.

Ранее стало известно, что в течение года любовь россиян к продуктам быстрого питания значительно усилилась. В первой половине текущего года интерес к фастфуду вырос на 35%.