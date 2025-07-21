Спрос россиян на фастфуд за год увеличился на 35%

Россияне на 35% чаще стали есть фастфуд

В течение последнего года любовь россиян к продуктам быстрого питания значительно усилилась. В первой половине 2025 года интерес к фастфуду вырос на 35%. Об этом свидетельствуют данные нового исследования ЮMoney и «Чек Индекс».

Согласно проведенному исследованию, 9 из 10 человек периодически употребляют фастфуд, причем каждый седьмой делает это регулярно. Самый большой рост потребления фастфуда зафиксирован в онлайн-сфере. Здесь заказы за год увеличились на 42% по сравнению с предыдущим периодом.

Доходы заведений общепита в онлайн-продажах выросли на 42% за первое полугодие по сравнению с прошлым годом. Количество онлайн-заказов увеличилось на 35%, а средняя сумма покупки составила 1164 рубля (на 5% больше).

В исследовании участвовали 2000 человек. Согласно результатам опроса, фастфуд остается популярным среди россиян. 44% опрошенных употребляют его иногда, 15% — регулярно, 27% — крайне редко, а 14% полностью отказываются от такой пищи. Больше всего фастфуд любят миллениалы (63%), меньше — поколение Z (23%) и поколение X (14%).

Специалисты ЮKassa отмечают, что, хотя многие сейчас интересуются здоровой едой, фастфуд не теряет популярности. Большие сети ресторанов быстрого питания получили на 39% больше онлайн-заказов, а заведения среднего размера — на 20% больше, чем годом ранее.

«Обороты крупных ресторанов увеличились на 41%, а средних — на 20%, средний чек в обоих сегментах подрос на 2%, до 2047 рублей и 2471 рубля соответственно. Это говорит о стабильности ценовой политики заведений и их стремлении адаптировать меню под ожидания клиентов. Крупные игроки рынка оперативно реагируют на популярность ЗОЖ, предлагая гостям полезные салаты, бургеры без хлеба, овощные и фруктовые перекусы», — рассказала руководитель службы сопровождения корпоративных клиентов ЮMoney Ирина Полякова.

Самые популярные заведения быстрого питания

Согласно опросу, сеть «Вкусно — и точка» стала фаворитом среди российских любителей фастфуда — ее выбрал каждый четвертый участник исследования (25%).

На втором месте расположился «Бургер Кинг» с 19% голосов, а замыкает тройку лидеров Rostic’s, набравший 14%. Чуть меньше — 12% опрошенных — отдали предпочтение «Додо Пицце».

Несколько сетей разделили пятое место, получив по 3% голосов: «Папа Джонс», «Fаrш», Subway, «Теремок» и «Крошка Картошка». Наименьшей популярностью (по 1%) пользуются Stardogs, Domino’s Pizza, Zotman Pizza, Burger Heroes и «Vлаvаше».

При этом только 10% респондентов вообще не выбирают сетевые заведения, предпочитая питаться в ближайших к дому точках быстрого питания.

Что заказывают чаще всего

В основном россияне предпочитают заказывать бургеры — их выбирает половина опрошенных. Картошка фри тоже очень популярна — ее заказывают 44% людей. Пицца, куриные крылышки, стрипсы и наггетсы нравятся примерно трети участников опроса. Шаурма немного отстает — ее предпочитают 34% людей.

Суши и роллы выбирает каждый четвертый, а молочные коктейли — каждый пятый. Газировка и хот-доги одинаково популярны — их берут 19% опрошенных. Меньше всего интересуются десертами (11%) и картошкой с начинкой (6%).

Расходы на быстрое питание

Большинство россиян не тратят много денег на еду из фастфуда. Почти треть опрошенных (28%) тратят меньше тысячи рублей каждый месяц. Самая популярная сумма — от 1000 до 2000 рублей, так ответили 34% людей.

Примерно каждый пятый человек (21%) расходует от 2000 до 4000 рублей. Меньше людей (8%) тратят 4–5 тысяч рублей ежемесячно.

Очень немногие тратят крупные суммы: только 3% отдают 5–7 тысяч, еще 3% — от 7 до 9 тысяч рублей. Совсем мало тех, кто расходует 9–10 тысяч (1%) или больше 10 тысяч рублей в месяц (2%).