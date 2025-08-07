Каждый пятый россиянин покупает разливные напитки у частных продавцов на отдыхе

22% опрошенных признались, что покупают напитки на отдыхе у «частников»

Опрос показал, что 22% россиян во время отпуска приобретают разливные напитки у частных продавцов, однако 76% респондентов считают такие напитки опасными и предпочитают их не покупать, сообщает kp.ru .

В Сочи больше пяти человек отравились чачей, купленной на рынке, и скончались. По подозрению в изготовлении и продаже опасного напитка задержана местная жительница. Этот случай вызвал обеспокоенность среди россиян.

Согласно исследованию, 22% опрошенных признались, что во время отдыха покупают разливные напитки у частников. Среди них популярны не только пиво и квас, но и более крепкие домашние напитки.

«Было как-то, купила домашнее вино, когда ездили с экскурсией в горы. Вино было шикарное», — рассказала одна из респонденток.

Другие отметили, что предпочитают разливные напитки магазинным.

Однако большинство — 76% — заявили, что никогда не покупают разливные напитки с рук. Они опасаются за свое здоровье и не доверяют качеству домашнего алкоголя.

«Я живу в Краснодарском крае на берегу Черного моря. Зная, какие люди могут заниматься изготовлением разливных напитков, никому не советую покупать кустарно изготовленные напитки», — пояснила участница опроса.

Другие респонденты также подчеркнули, что считают такие напитки опасными.

Оставшиеся 2% выбрали вариант «другое»: кто-то раньше покупал напитки у частников, но теперь отказался, кто-то берет только у знакомых.