Каждый муниципалитет Белгородской области обеспечат средством борьбы с БПЛА ВСУ

сегодня в 08:33

Украинские войска наносят большой ущерб мирным жителям Белгородской области во время ударов беспилотниками. Поскольку гибнут люди и горят дома, местные власти предпринимают шаги для защиты обычных людей, сообщает в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Были закуплены средства радиоэлектронной борьбы. Также приобрели детекторы, которые помогают вовремя заметить летящий беспилотник.

Устройства передают в муниципалитеты, сельские районы и администрации населенных пунктов. Деньги на беспилотники выделили из областного бюджета. Часть суммы помогли погасить местные предприниматели.

Ранее украинский FPV-дрон ударил по гражданскому автомобилю в Белгородской области. Мужчина получил осколочные ранения.