Украинский FPV-дрон атаковал гражданский автомобиль в Белгородской области

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FPV-дрон украинской армии атаковал движущийся гражданский автомобиль в Белгородской области. В результате пострадал мирный житель, сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале .

Атака дрона произошла на дороге Черемошное — Октябрьский. Пострадавший мужчина самостоятельно добрался до районной больницы, где у него заподозрили перелом предплечья, диагностировали осколочные ранения конечностей.

Пострадавшему оказали первую медицинскую помощь. Мужчину перевезут для дальнейшего лечения в городскую больницу №2 Белгорода.

На месте происшествия работают оперативные службы. Остальные последствия атаки уточняются.

Ранее мужчина пострадал в результате атаки украинского беспилотника на село Грузское Борисовского района Белгородской области. Пострадавшего с различными осколочными ранениями и переломом ноги попутным транспортом госпитализировали в Борисовскую ЦРБ.