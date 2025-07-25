Каждый иск к «Гугл» в США обойдется Google Ireland Limited в 65 млрд рублей
Суд в Москве запретил Google Ireland продолжать арбитражные разбирательства в США по делам в рамках банкротства российского юрлица компании, сообщает «Интерфакс».
Решение было принято в качестве обеспечительной меры по иску конкурсного управляющего ООО «Гугл» (российское юрлицо Google — ред.) Валерия Таляровского. Если Google Ireland Limited продолжит разбирательств в судах США, то с него будут взыскивать по 65,1 млрд рублей за каждый факт невыполнения запретов.
Сам иск будет рассмотрен в суде 10 сентября.
ООО «Гугл» признали банкротом в октябре 2023 года. В отношении него введено конкурсное производство.
Осенью прошлого года «Гугл» потребовал 130,2 млрд рублей с Google Ireland Limited. Российская компания через суд попросила признать незаконными ряд соглашений о перепродаже активов.