сегодня в 22:53

Каждый иск к «Гугл» в США обойдется Google Ireland Limited в 65 млрд рублей

Суд в Москве запретил Google Ireland продолжать арбитражные разбирательства в США по делам в рамках банкротства российского юрлица компании, сообщает «Интерфакс» .

Решение было принято в качестве обеспечительной меры по иску конкурсного управляющего ООО «Гугл» (российское юрлицо Google — ред.) Валерия Таляровского. Если Google Ireland Limited продолжит разбирательств в судах США, то с него будут взыскивать по 65,1 млрд рублей за каждый факт невыполнения запретов.

Сам иск будет рассмотрен в суде 10 сентября.

ООО «Гугл» признали банкротом в октябре 2023 года. В отношении него введено конкурсное производство.

Осенью прошлого года «Гугл» потребовал 130,2 млрд рублей с Google Ireland Limited. Российская компания через суд попросила признать незаконными ряд соглашений о перепродаже активов.