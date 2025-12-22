Каждую неделю новый партнер: россиянка с секс-зависимостью рассказала про интим

Читинка живет с сексуальной зависимостью — навязчивой, механической потребностью, хотя многим это кажется вседозволенностью. О подробностях своей интимной жизни она рассказала Chita.ru .

Сексуальную зависимость девушка назвала одержимостью. Если человек употребляет запрещенные вещества, даже если ему плохо, это уже наркомания. С интимной близостью у читинки то же самое. Даже когда у нее почти остановилось сердце и очень больно, хочется совокупляться и дальше. При этом девушка сама выбирает, с кем ей спать. Она способна контролировать свои эмоции и не спит с первым встречным.

В 23 года девушка уехала на юг и начала встречаться с молодым человеком на расстоянии. Тот просил ее отправить интимные фото, видео. Затем они занимались виртуальной близостью. К ней парень приезжал редко. Потом у девушки было большое количество партнеров. Практически все они необычные. Среди них и отец ребенка читинки. Он научил ее измене с разрешения мужчины.

Если у читинки есть один постоянный партнер, то она не изменяет. Девушка делала это только по просьбе партнера. Он получал удовольствие, когда она имела интим с кем-то на стороне.

В 18 лет у героини материала был парень на 10 лет старше. Он не отпускал девушку в клубы, и они расстались. После этого она ходила в такие заведения. Каждую неделю у нее был новый партнер.

При этом у сексоголика есть и табу. Девушке не нравятся «золотой дождь» и слишком жесткие практики. Даме нравится, когда ее придушивают, но не слишком сильно. Также читинка некоторое время работала эскортницей. Она отвозила ребенка к няне и уезжала к клиенту. Однако затем бросила эту сферу.

