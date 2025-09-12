Каждая роза в целлофане: странные букеты из «Бригады» стали популярны в РФ

Букеты из роз в целлофане как в сериале «Бригада» стали популярны у россиянок

Странные букеты цветов, показанные в сериале «Бригада», опять стали популярны в России. В разных социальных сетях девушки хвастаются тем, что молодые люди дарят им охапки роз в целлофане в стиле 1990-х, сообщает Mash .

В объявлениях такие букеты стоят примерно по 7 тыс. рублей.

В «Бригаде» девушкам дарили букеты из 15 роз, каждая з которых была обернута в целлофан. Но цветов может быть и больше.

На видео с розами в стиле 1990-х девушки накладывают саундтрек из бригады. Некоторые даже ставят фильтр VHS, который делает качество видео таким же, как на старых камерах, использовавшихся в конце прошлого века.