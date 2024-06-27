Казахстанца передумали выдворять из Нижнего Новгорода после беседы с омбудсменом

Суд в Нижнем Новгороде изменил ранее принятое решение по выдворению из страны уроженца Казахстана. Уполномоченный по правам человека в Нижегородской области Оксана Кислицына рассказала, что этот мужчина не относится к тем людям, кого нежелательно видеть в России, сообщает pravda-nn.ru .

Мужчина был привлечен к административной ответственности из-за нарушения миграционного законодательства — он вовремя не прошел медосвидетельствование. По словам омбудсмена, иностранец сделал это «не умышленно, а по незнанию». Однако суд решил выдворить казахстанца из России, а не просто оштрафовать.

Житель Казахстана работал электриком в Нижнем Новгороде и стремился получить российский паспорт. На родине у него не осталось ничего — квартиру он продал, родственников не имел. Поэтому он обратился за помощью к региональному уполномоченному по правам человека.

«Владислав произвел на нас положительное впечатление и, по нашему мнению, никак не относился к категории тех, кого нежелательно видеть в России. Поэтому было принято решение предоставить ему судебную защиту», — поделилась Кислицына.

В суде адвокат мужчины заявил, что его клиента не следует высылать из страны. Суд поддержал эту позицию и 21 июня отменил решение о депортации.