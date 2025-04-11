Казахстанского блогера отправили в колонию за песню о русских

Блогер в Казахстане получил 5 лет колонии за оскорбление русских

Наурызбайский районный суд Алма-Аты приговорил казахстанского блогера Темирлана Енсебека к пяти годам ограничения свободы за публикацию в Instagram* песни с оскорбительными высказываниями в адрес русских, сообщает РИА Новости .

Конфликтный контент — трек под названием «Йоу, орыстар» («Йоу, русские») — содержал нецензурную лексику и шовинистические высказывания.

Как отметили в пресс-службе суда, на которую ссылается агентство, Енсебек, будучи администратором паблика с аудиторией более 34 тысяч подписчиков, своими действиями нарушил принципы межэтнического согласия, закреплённые в законодательстве Казахстана.

«Размещённый материал содержал грубые оскорбления национальной чести и достоинства, что подрывает единство народа», — подчеркнули в судебной инстанции.

Блогер вину не признал, однако суд, изучив материалы дела, счёл доказательства достаточными для вынесения обвинительного приговора. Помимо ограничения свободы, Енсебеку запретили заниматься определённой деятельностью на срок наказания.

Ранее социальная сеть TikTok удалила скандальную песню «Йоу, русские» после обращения властей Казахстана.

*Соцсеть принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией.