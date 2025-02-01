Минкульт Казахстана: TikTok удалил оскорбительную песню «Йоу, русские»

Социальная сеть TikTok удалила скандальную песню «Йоу, русские» («Йоу, орыстар» на казахском), в которой высмеиваются жители РФ. Это произошло после обращения властей Казахстана, рассказал ТАСС вице-министр культуры и информации республики Евгений Кочетов.

Аналогичные обращения официальная Астана отправила владельцам некоторых ресурсов в Сети, разместивших трек. Оскорбительную песню TikTok удалил еще 27 января.

21 января полицейские Алма-Аты отчитались об аресте и старте досудебного расследования против казахстанского блогера-юмориста Темирлана Енсебека. Он опубликовал песню «Йоу, орыстар» в своих соцсетях, хотя сам ее автором не является. В музыкальной композиции нашли признаки разжигания межнациональной розни.

Ранее в Подмосковье задержали гражданина Казахстана за поджоги вышек по заданию украинских спецслужб.