Каток, настольные игры, проекты: чем занять ребенка на зимних каникулах

Новогодние праздники — отличный повод провести время с детьми. Но зачастую люди просто не умеют отдыхать, поэтому появляются усталость, чувство вины и ощущение, что дни каникул пролетели как один, сообщила методист начальных классов «Онлайн-школы № 1» Татьяна Павлова.

«Отдыхаем с пользой. Ни одни каникулы не обходятся без развлечений на свежем воздухе. Отправьтесь семьей на каток, слепите снеговика, прокатитесь на лыжах или поиграйте в снежки», — сказала Павлова.

По ее словам, если погода солнечная и теплая, то можно не спеша прогуляться до парка, а по дороге рассматривать птиц, облака на небе, обратить внимание ребенка на красоту снежинок. Также можно поделиться впечатлениями от увиденного, поговорить о помощи птицам зимой. Это поможет развить эмоциональный интеллект ребенка, расширит мировоззрение.

Совместные игры и кино

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Специалист рекомендовала совместные игры. Такой досуг можно организовать и дома. Подойдет детская настольная игра или мозаика. Если под рукой ничего нет, то можно устроить батл «5 названий». Правила простые: раздаем игрокам по листочку в клетку, каждый рисует пять столбцов с названиями: «имя», «растение», «животное», «река», «город». Ведущий стучит карандашом по столу, перечисляя про себя буквы алфавита, пока игроки не крикнут «стоп». Ведущий озвучивает букву, на которой его остановили. Участники придумывают и записывают слова на указанную букву в столбцы. За каждое слово начисляется 1 балл. Затем ведущий меняется и все повторяется.

Не менее увлекательна игра «Наборщик». Берем длинное слово и составляем из него много коротких. У кого больше, тот и выиграл. Если играть надоест, то можно нарисовать семейную картину, слепить снеговика или смастерить из бумаги новогоднее украшение на елку. Не стоит забывать и о настольных играх «Доббль», «Мемо», шахматы и шашки.

«Теплые зимние вечера созданы для просмотра доброго кино. Выбирайте жанр вместе. Если идей нет, включите фильм „Поллианна“. После просмотра обсудите картину с ребенком, обменяйтесь впечатлениями», — добавила методист.

Чтение и мастер-классы

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Можно почитать дома, увлечь ребенка книгой. Для этого стоит создать уютную атмосферу, постелить плед, взять кружку ароматного чая. Пусть ребенок выберет книгу сам. Если ничего не нравится, то родители могут рассказать о любимой книжке детства. Это вызовет интерес и желание прочитать.

Также можно всем вместе разработать проект, дома сделать творческую или научную работу. Например, вместе с ребенком посадить в горшок отросток или фруктовую косточку и следить за ростом, показатели записывать в тетрадь, делать замеры листочков.

«Если ребенку интереснее снимать видеоролики или вести блог, предложите свою помощь. Вместе продумайте идею для ролика, снимите и смонтируйте. Обсудите результат. Если ребенок мечтает в будущем открыть бизнес, помогите составить бизнес-план. Так вы дадите понять, что поддерживаете начинания ребенка и весело проведете время вместе», — посоветовала Павлова.

Также на каникулах можно посетить мастер-классы. Они проходят в театрах, в торговых центрах и на главных городских площадях. Главное при выборе развлечения учитывать возраст и интересы ребенка. Еще вариант: провести собственный мастер-класс. Например, приготовить вместе домашний торт, а параллельно рассказывать интересные факты об ингредиентах и способе приготовления.

Дополнительный совет специалист дала тем родителям, чьи дети испытывают трудности в учебе. Каникулы — это время для отдыха. Однако, если у ребенка серьезные пробелы в знаниях, нужно помочь их устранить. Чтобы учеба во время каникул не вызывала бунт, сделайте занятия короткими, но частыми. Вместе разбирайте сложные темы и хвалите ребенка за усердие.

«Помните, что главное для детей в новогодних праздниках — общение с семьей. Но и здесь нужен баланс: будьте рядом, но оставляйте время для личных увлечений ребенка. Тогда все останутся довольны и сохранят приятные воспоминания о прошедших каникулах», — заключила эксперт.