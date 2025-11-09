Кассационный суд 27 ноября рассмотрит жалобу Лурье на передачу квартиры Долиной

Согласно материалам дела, мошенники в ходе реализации своей схемы использовали 10 разных счетов, в том числе дропперов. Злоумышленники звонили Долиной, писали ей в мессенджерах, представлялись сотрудниками правоохранительных органов, Росфинмониторинга и т. д.

Под их влиянием певица продала квартиру, а деньги перевела мошенникам. Затем она отдала им другие средства со своих счетов. Общая сумма ущерба составила около 317 млн рублей. По данному факту было возбуждено дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Четверым фигурантам предъявлено обвинение.

Ранее певица через суд вернула себе квартиру, украденную мошенниками. Право собственности ответчика, 34-летней матери-одиночки Полины Лурье, прекращено и признано за артисткой.

