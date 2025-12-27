Каскадера Иншакова госпитализировали из-за проблем с сердцем
Фото - © РИА Новости
78-летнего каскадера Александра Иншакова положили в больницу декабре из-за проблем с сердцем, сообщает Mash.
Иншаков лежал в отделении терапии 4 дня. Его госпитализировали в состоянии средней степени тяжести — у каскадера была гипертония.
Доктора стабилизировали состояние Иншакова, а также скорректировали ему лечение, рекомендовали больше отдыхать и отпустили домой под наблюдение. Последние годы из-за проблем с сердцем у артиста остается высокий риск инсульта.
