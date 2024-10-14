Кашпировский отрицает знакомство с целителем Коноваловым

Экстрасенс Анатолий Кашпировский заявил о том, что у него не возникало никаких разногласий с целителем Сергеем Коноваловым. Он также отметил, что не знаком с «оппонентом» и не обладает информацией о его деятельности, сообщает «Постньюс» .

Ранее в прессе сообщалось, что Кашпировский обвинил Коновалова в краже его методов и заявил, что тот является мошенником. В ответ на это экстрасенс охарактеризовал упомянутую информацию как необоснованные домыслы и добавил, что у него нет официальных агентов, независимо от того, под какими именами они могут скрываться.

Кашпировский возобновил свои поездки по России с магическими сеансами, на которых, по мнению некоторых, происходит массовое исцеление людей. Первый его сеанс посетили 300 человек, каждый из которых заплатил от 3,5 до 9 тысяч рублей. Помимо так называемых «творческих встреч», как сам Кашпировский называет свои мероприятия, он получает доход от продажи товаров с символикой, дисков с записями сеансов и «лечебной» соли.

В сентябре гипнотический сеанс Кашпировского сорвали общественники. Они пришли на мероприятие и устроили скандал — члены «Сорок сороков» называли экстрасенса мошенником и молились, чтобы «остановить демонов».