Кашпировский обещает наказать доктора наук Черниговскую за «ложь» о его работе

Представители гипнотизера Анатолия Кашпировского требуют от 77-летней ученой-психолингвиста Татьяны Черниговской извиниться и опровергнуть ее заявления про работу Кашпировского. В противном случае обещают подать в суд, сообщает SHOT со ссылкой на свои источники.

В конце прошлого месяца Татьяна Черниговская сказала, что, когда ученый-нейрофизиолог Наталья Бехтерева проверяла деятельность Анатолия Кашпировского, не обнаружила в ней ничего научного. Гипнотизер с этим не согласился. По его словам, женщина, наоборот, признавала наличие у него особых способностей, которые нельзя оценить современными методами.

Сотрудники Кашпировского потребовали у Черниговской не позднее чем через трое суток извиниться перед гипнотизером публично. Нужно также дать опровержения своих слов в СМИ, иначе у нее обещают отсудить 15 тыс. долларов (около 1,4 млн рублей).

Ранее гипнотический сеанс Кашпировского сорвали буйные общественники. Представители движения «Сорок сороков» также назвали мужчину мошенником.