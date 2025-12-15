Каширские школьники выступили на патриотическом проекте в Красногорске

Творческая команда активистов Движения Первых из Каширы приняла участие во Всероссийском патриотическом проекте «Города Победы. ПЕРВЫЕ», который прошел в Красногорске, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Красногорске состоялся масштабный Всероссийский патриотический проект «Города Победы. ПЕРВЫЕ», организованный АНО «Центр креативных индустрий «Новый город». Мероприятие прошло при поддержке министерства информации и молодежной политики Московской области, Московской областной думы и Движения Первых.

Команда активистов Движения Первых из МБОУ «СОШ с УИОП № 2» города Кашира представила свою творческую программу на сцене вместе с более чем 500 участниками из разных городов-героев, городов воинской славы и трудовой доблести. Участники показали театральные композиции, посвященные памяти о войне и подвигам защитников.

В рамках проекта прошел спектакль «За мирное небо улыбки детей», в котором были представлены лучшие номера творческих коллективов — финалистов конкурса. Каждый номер рассказывал отдельную историю с помощью музыки, танца, документальных свидетельств и воспоминаний.

В фойе работала арт-галерея «Победа соткана любовью», где гости увидели более 200 экспонатов: исторические артефакты, традиционную одежду и современные художественные проекты. Также была организована «Полевая почта», где посетители писали письма поддержки военнослужащим, что позволило объединить поколения и сохранить память о прошлом.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев на торжественном мероприятии в доме правительства.

«Для меня большая честь и гордость видеть вас, общаться с вами. Всегда, во все времена под руководством неравнодушных, патриотичных, заботливых людей наше ветеранское движение было очень значимо для Подмосковья. В какой бы уголок области мы ни приезжали, везде заметна эта патриотическая нотка, вовлеченность наших детей, понимание, что сделали наши предки и то, что делают сегодня наши ребята на передовой», — высказался Воробьев.