Кашеварова назвала точную дату блокировки WhatsApp* и VPN в РФ

В Сети давно распространяются слухи о том, что мессенджер WhatsApp* и VPN скоро заблокируют. Журналист Анастасия Кашеварова в своем Telegram-канале заявила, что блокировка произойдет уже на следующей неделе — 1 августа 2025 года.

По словам Кашеваровой, WhatsApp* является самым ненадежным мессенджером, который часто используют мошенники с целью обмануть россиян и присвоить их средства себе. Также с помощью этого приложения противник узнает маршруты перемещения, в том числе военных на СВО.

«WhatsApp* — один из самых гнилых мессенджеров. Мессенджер мошенников, вербовщиков и ВСУ. Все читается и прослушивается. Сколько маршрутов журналистов, военных на СВО было узнано противником через WhatsApp*, сколько погибших», — заявила Кашеварова.

По ее словам, именно WhatsApp* нужно заблокировать в нашей стране в первую очередь, так как он является «обителью зла». Блокировка приложения может произойти уже 1 августа. Вместе с мессенджером могут заблокировать и VPN.

Ранее глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский заявил, что говорить о конкретных сроках и причинах блокировки WhatsApp* пока неуместно.

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