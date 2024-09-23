Картаполов: призывать на срочную службу этой осенью будут по бумажным повесткам
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Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что этой осенью основанием для призыва на срочную службу будут бумажные повестки, сообщает «Интерфакс».
Он подчеркнул, что речь о «смешанном варианте» (бумажные и электронные повестки) не идет. Пока тестирование единого реестра военнообязанных проведут только в трех регионах. Здесь будут рассылать и электронные повестки.
«Это Рязанская область, республика Марий-Эл и, по-моему, Сахалин», — перечислил Картаполов.
По словам депутата, в полном объеме реестр должен заработать 1 января 2025 года. Тогда же его передадут в распоряжение Минобороны.
Закон о цифровизации воинского учета в прошлом году подписал президент России Владимир Путин. Привычные бумажные повестки продублируют в реестр на базе государственного информационного ресурса. Повестки будут также рассылать через «Госуслуги».
Ранее Картаполов сообщил, что осенний воинский призыв в России пройдет в традиционном формате. Он напомнил, что призывникам придут обычные повестки.