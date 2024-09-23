Картаполов: призывать на срочную службу этой осенью будут по бумажным повесткам

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что этой осенью основанием для призыва на срочную службу будут бумажные повестки, сообщает «Интерфакс» .

Он подчеркнул, что речь о «смешанном варианте» (бумажные и электронные повестки) не идет. Пока тестирование единого реестра военнообязанных проведут только в трех регионах. Здесь будут рассылать и электронные повестки.

«Это Рязанская область, республика Марий-Эл и, по-моему, Сахалин», — перечислил Картаполов.

По словам депутата, в полном объеме реестр должен заработать 1 января 2025 года. Тогда же его передадут в распоряжение Минобороны.

Закон о цифровизации воинского учета в прошлом году подписал президент России Владимир Путин. Привычные бумажные повестки продублируют в реестр на базе государственного информационного ресурса. Повестки будут также рассылать через «Госуслуги».

Ранее Картаполов сообщил, что осенний воинский призыв в России пройдет в традиционном формате. Он напомнил, что призывникам придут обычные повестки.