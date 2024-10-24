Картаполов назвал технической ошибкой выплаты от Минобороны неконтрактникам

Выплаты от министерства обороны, которые приходят гражданским людям за якобы службу по контракту, — техническая ошибка. Ответственность за ее исправление лежит, в том числе и на получателе денег, рассказал RTVI глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

На протяжении нескольких недель некоторым жителям регионов РФ приходили крупные суммы денег от Министерства обороны. В назначении платежа указывалось, что это выплата зарплаты за службу по контракту. Но получатели либо не служили в вооруженных силах России, либо были срочниками.

Картаполов отметил, что нельзя не обращать внимание на сообщение от банка о зачислении крупной суммы средств от Минобороны. Если человеку неожиданно прислали, условно, миллион рублей, то, скорее всего, это техническая ошибка.

«Надо идти ее исправлять, чтобы потом не оказаться под административным или уголовным преследованием за попытку незаконно присвоить эти средства», — подчеркнул депутат.

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