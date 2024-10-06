Карлика-похитителя кенгуру из российских зоопарков могут отправить в психушку

31-летний арестант еще находится на карантине в СИЗО. В начале следующей неделе его планируют перевести в общую камеру. Он будет сидеть вместе с задержанными по похожим статьями (кражи, грабежи и другие).

Мужчина постоянно находится в состоянии паники, так как его могут снова отправить в колонию. Ранее вор сидел в тюрьме за мелкие кражи. Он чересчур возбужден и говорит невнятные вещи.

Защита кенгурукрада будет настаивать на его психической невменяемости, потому что у мужчины наблюдаются отклонения с детства: он ведет себя, как ребенок, например, украл кенгурят, потому что мечтал о макаке. Якобы арестованный не осознавал, что снова могут посадить за решетку, а смерть одного из малышей была несчастным случаем.

Похититель животных всю жизнь был одиночкой. Карлика приютили в домике при церкви, но выгнали после того. как приставал к служительнице. У него были проблемы с общением, поэтому мужчина увлекся экзотическими животными, пытался переехать в Сочи с крокодилом, но хищника отобрали полицейские.