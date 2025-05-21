Караоке, танцы и водные развлечения: утверждена программа «Лета в Москве»

Утверждена программа на более чем 400 площадках проекта «Лето в Москве»

Власти столицы утвердили программу проекта «Лето в Москве», который объединит активности и уличные фестивали на более чем 400 площадках, сообщил мэр города Сергей Собянин в своем Telegram-канале .

В мегаполисе летом планируется показать иммерсивные постановки, театрализованные представления, провести сеансы караоке и гастрономические мастер-классы. Кроме того, будет организован масштабный маркет локальных товаров проекта «Сделано в Москве».

В Репинском сквере и на 12 турлокациях столицы летом откроются арт-павильоны, где будут представлены товары московских производителей, пройдут концерты, кинопоказы и сеансы катания на роллердроме.

На выходных в парках мегаполиса будет звучать музыка, пройдут танцевальные флешмобы и караоке под открытым небом, фестиваль «Парковая симфония». В Коломенском гостей и покупателей будет ждать винтажный маркет, на котором представят предметы советской и дореволюционной эпохи. На улицах Москвы состоится фестиваль «Сады и цветы», в рамках него горожане и туристы смогут увидеть редкие растения.

Еще в мегаполисе будут представлены водные развлечения. Дети смогут покататься на надувных водных горках и искусственной волне, поучаствовать в турнире «Дельфины и акулы».